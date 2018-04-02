За убийство 9-летней девочки приморец получил пожизненный срок

Мужчина осужден и за другие преступления.

Приговором Приморского краевого суда, постановленного на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, житель Дальнереченского района осужден за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за убийство малолетней (ст. 105, ст.ст. 131, 132 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, преступление произошло в сентябре 2015 года. Фигурант под обманным предлогом заманил 9-тилетнюю девочку в свой автомобиль. После этого он отвез ее в безлюдное место, где изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Опасаясь, что его преступные деяния будут раскрыты, злоумышленник задушил потерпевшую, а тело отнес в кусты и облил бензином. Вечером того же дня мужчина вернулся на место преступления, повторно облил труп бензином и поджег его. Обгоревший труп девочки позже был обнаружен волонтерами, задействованными в поисках ребенка.

Следует отметить, что согласно вердикту фигурант не заслуживает снисхождения за совершенное деяние.

Кроме этого, подсудимый признан виновным в совершении иных преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, потерпевшими по которым являются еще три несовершеннолетних. При этом в отношении одной из них (четырнадцатилетней девушки) развратные действия и половое сношение совершены, в том числе группой лиц по предварительному сговору со вторым фигурантом по делу.

Еще один эпизод преступного деяния, жертвой которой стала малолетняя девочка (2014 г.р.), совершен основным фигурантом при пособничестве его близкой знакомой, которая оказывала ему содействие в момент применения к ребенку иных насильственных действий сексуального характера.