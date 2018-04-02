В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества

Следователями следственного отдела ОМВД России по Кировскому району города Томска завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения мошеннических действий.

По версии следствия с февраля по март 2017 года, 42-летний, ранее не однократно судимый, обвиняемый разместил в сети Интернет и печатных изданиях объявления о приеме на работу вахтовым методом сотрудников, при этом в действительности возможности трудоустроить граждан не имел.

Для введения потерпевших в заблуждение обвиняемый арендовал офис, где осуществлял прием граждан, желающих трудоустроиться, разъяснял им условия работы, размер заработной платы, заполнял анкеты.

Арендовав автобус, он сообщил время и место выезда на вахту, пояснив что каждому из них необходимо иметь с собой денежные средства в размере 5360 рублей, якобы для оплаты части стоимости билета на самолет, которые в последующем будут им возвращены. Не имея в действительности намерения приобретать билеты, обвиняемый в арендованном автобусе получил от 20 потерпевших более 109 тысяч рублей и скрылся с похищенными денежными средствами.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд города Томска.

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