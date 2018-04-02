Пенсионерка из Приморья стала жертвой ранее судимых грабителей

В дежурную часть отдела полиции по городу Партизанску поступило сообщение 72-летней местной жительницы о квартирной краже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции было установлено, что воры поникли в дом барачного типа по улице Спортивная, взломав окно. Злоумышленниками были похищены телевизор и документы.

Задержанные дали признательные показания. Также они рассказали, что телевизор они продали, а вырученные денежные средства успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Подозреваемые заключены под стражу.