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Пенсионерка из Приморья стала жертвой ранее судимых грабителей
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Пенсионерка из Приморья стала жертвой ранее судимых грабителей 

Primpress 49 минут назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции по городу Партизанску поступило сообщение 72-летней местной жительницы о квартирной краже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции было установлено, что воры поникли в дом барачного типа по улице Спортивная, взломав окно. Злоумышленниками были похищены телевизор и документы.
Задержанные дали признательные показания. Также они рассказали, что телевизор они продали, а вырученные денежные средства успели потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Подозреваемые заключены под стражу.
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