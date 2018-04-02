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Во Владивостоке преступники угнали автомобиль сотрудника Погранслужбы ФСБ
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Во Владивостоке преступники угнали автомобиль сотрудника Погранслужбы ФСБ 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В утренние часы в полицию с сообщением об угоне своего автомобиля обратился житель одного из домов в Первореченском районе. По словам потерпевшего, работающего в Пограничном управлении ФСБ по ПК, накануне вечером он припарковал свой Toyota Prius во дворе и ушел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На следующий день мужчина обнаружил, что машина пропала, и сообщил об угоне в полицию. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к поискам преступников. Ущерб от их действий составил почти 700 тысяч рублей.
По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых продолжаются.
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