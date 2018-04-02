Во Владивостоке преступники угнали автомобиль сотрудника Погранслужбы ФСБ

В утренние часы в полицию с сообщением об угоне своего автомобиля обратился житель одного из домов в Первореченском районе. По словам потерпевшего, работающего в Пограничном управлении ФСБ по ПК, накануне вечером он припарковал свой Toyota Prius во дворе и ушел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

На следующий день мужчина обнаружил, что машина пропала, и сообщил об угоне в полицию. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к поискам преступников. Ущерб от их действий составил почти 700 тысяч рублей.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых продолжаются.