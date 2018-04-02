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Правозащитники намерены навестить в СИЗО братьев Магомедовых
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Правозащитники намерены навестить в СИЗО братьев Магомедовых 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: ТАСС
Правозащитники намерены навестить арестованных по делу группы «Сумма». Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, пишут «Известия».
Как рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, правозащитники проверят условия содержания братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, а также Артура Максидова. Отмечается, что подозреваемых могли направить в СИЗО «Матросская Тишина», однако точной информации пока нет.
Также правозащитники передадут арестованным вещи, если это потребуется.
Братья Магомедовы и Артур Максидов были арестованы 31 марта на два месяца. Следствие подозревает братьев в хищении 2,5 млрд руб., а Максидова — в хищении 669 млн руб.
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