Рекордный залог в 2,5 млрд не спас миллиардера Магомедова от ареста

Тверской суд столицы сегодня санкционировал арест председателя совета директоров группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова. Его заподозрили в организации преступного сообщества, которое занималось хищением бюджетных средств, по данным МВД , в том числе «выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».

Ущерб от действий миллиардера и еще нескольких фигурантов следствие оценило в 2, 5 млрд рублей. Защита предлагала за бизнесмена рекордный залог на ту же сумму, а также поместить его под домашний арест. Но суд просьбу отклонил.

Основатель группы «Сумма» 49-летний Зиявудим Магомедов и его старший, 51-летний брат Магомед Магомедов , а также руководитель входящей в холдинг компании «Интэкс» Артур Максидов были задержаны накануне, 30 марта. А следователи провели обыски в 25 регионах при поддержке ФСБ

Следственный департамента МВД заподозрил бизнесменов в хищении бюджетных средств. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет расследовании нескольких эпизодов. А само уголовное дело было возбуждено еще в 2004 году. Один из эпизодов, по сведениям издания, связан с хищения более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде . Его возводили к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России

Предполагалось, что в суде станут известны подробности расследования. Однако особой ясности заседание не внесло. Стало лишь известно, что речь идет о шести эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 4 ст. 160), которое совершило преступное сообщество (ст. 210), созданное братьями Магомедовыми. Его участником был назван Артур Максидов, заподозренный также по статье 159 УК. Впрочем, пока официального обвинение предпринимателям не предъявили.

На рассмотрение ходатайства следствия их доставили в статусе подозреваемых в начале четвертого дня на полицейской «ГАЗели». Председатель совета директоров группы компаний «Сумма» был единственным из трех задержанных, кто не стал прятать лицо под капюшоном толстовки. Одетый в черный спортивный костюм короткостриженый седовласый мужчина в суде вел себя довольно спокойно в окружении трех защитников. Одним из них оказался Александр Вершинин , адвокат высокопоставленного сотрудника СК Михаила Максименко , обвиненного в получении взятки в 500 тысяч долларов.

Когда устанавливали данные личности, Зивуядин Магомедов сообщил, что является отцом двух детей восьми и тринадцати лет и официально разведен. При этом он пояснил, что его брат Магомед к холдингу не имеет отношения. «Он является моим партнером в Новороссийском порту и Объединенной зерновой компании», — сказал он.

Личная благодарность Путина

Сергея Собянина. Следователь Николай Будило просил заключить подозреваемого под стражу на два месяца, до 30 марта. Перед этим адвокаты приобщили к делу справки о том, что их подзащитный был награжден Орденом дружбы, имеет личную благодарность Путина за финансирование Зимних параолимпийских игр 2014 года, а также ряд благодарственных писем от чиновников, в том числе от мэра Москвы

В ходатайстве СД при МВД, которое зачитала судья Марина Сизинцева, бизнесмена просили заключить под стражу, ссылаясь на то, что расследование дела представляет особую сложность, в нем фигурирует большое количество физических и юридических лиц, действовавший на территории различных субъектов РФ и за рубежом. При этом не все соучастники задержанных еще установлены. Сыщикам еще предстоит провести большое количество следственных и оперативных действий, а также изучить финансовые документы, часть из которых была, по их мнению, сфальсифицирована.

Следствие апеллировало к тому, что Зиявудин Магомедов , которого оно считает организатором преступного сообщества, имеет доступ к похищенным денежным средствам и может вывести их за рубеж, а также помещать возмещению ущерба. «Сумма похищенных денежных средств превышает 2,5 млрд рублей, местонахождение их неизвестно», — сказала судья. При этом было упомянуто, что часть денег сыщикам все же удалось разыскать: они находятся на счетах подконтрольных Магомедову офшорных компаний.

Следствие пришло к выводу, что, если оставить Магомедова на свободе, он может подкупить свидетелей из числа своих подчиненных, помешать расследованию или скрыться. В пользу последнего аргумента свидетельствовало то, что у Магомедова на 31 марта был забронирован вылет на частном самолете в Майами . Также прозвучало, что он владеет недвижимостью за рубежом и «имеет обширные связи в криминальной среде и политических кругах, которые может использовать», чтобы скрыться или развалить дело. В завершение было сказано, что охрану и защиту организованного им преступного сообщества осуществляли участники клуба Eagles, «имеющие специальные навыки и боевой опыт».

Взявший слово следователь Николай Будило рассказал, что двое обвиняемых скрылись и, по данным МВД, прячутся в ОАЭ. Туда направлены запросы об экстрадиции. Еще двоих обвиняемых в мошенничестве удалось арестовать. Фамилии этих людей он назвал. Он заявил так, что на свидетелей по делу было оказано давление. Это подтверждает то, что, когда ранее работники группы «Сумма» ходили на допросы в сопровождении юристов холдинга, они не давали оказания против своих руководителей. Когда же у них появились независимые адвокаты, они признались, что ранее боялись говорить и рассказали о роли руководства в хищениях.

Ходатайство об аресте поддержал прокурор. Трое защитников миллиардера назвали доводы следствия голословными. Так, адвокат Александр Вершинин обратил внимание суда на то, что в протоколе задержания и допроса бизнесмена было указано, что бизнесмен подозревается только в организации преступного сообщества по ст. 210 УК. В ходатайстве же следователя появились еще статьи «мошенничество» и «растрата» (159 и 160 УК), сказал он.

«Причастность к совершению этих преступлений не представлено», — выступал Вершинин. Адвокат был убежден, что, следствие попросило об аресте его клиента лишь на основании «тяжести выдвинутых подозрений», не приобщив даже результаты «прослушки» телефонных переговоров, на которое сослалось. «Задача следствия — показать, что Магомедов преступник. А в чем его преступление, в том, что он был меценатом и жертвовал свои деньги на благотворительность?», — возмутился адвокат.

Также у него вызвал недоумение довод следствия о том, что его подзащитный «не принимает меры к погашению ущерба». По его словам, у Зиядина Магомедова для этого просто не было времени, «да его об этом и не просили». «Следователь даже не задавал вопрос, а не желаете погасить ущерб?, — продолжал адвокат. — Это же абсурд подозревать человека в экономическом преступлении и направлять его в изолятор».

Двое других защитниц также назвали выдвинутые обвинения «бредом». Они сообщили, что их клиент готов внести за себя залог, эквивалентный сумме инкриминируемого ему ущербу в 2,5 млрд В качестве альтернативы заключения под стражу адвокаты также предложили домашний арест.

Частный самолет

Сам Магомедов также кратко выступил перед судом. Он заявил, что скрываться не планировал, а в Майами хотел слетать на неделю, чтобы отдохнуть с семьей и сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли — липомы. Его адвокаты передали судье документы, что их подзащитный собирался лечь в больницу на следующей неделе.

«Но вам рекомендована операция еще в апреле 2016 года», — удивилась судья. В ответ бизнесмен пояснил, что не делал операцию, так как у его «не было времени». При этом он пояснил, что в медицинских документах он взял псевдоним и назвался именем дагестанского поэта Сулеймана Стальского, так как не хотел, чтобы о его проблемах со здоровьем узнали посторонние.

Кроме того, он использовал псевдоним для заказа столиков в ресторанах. Бизнесмен подтвердил информацию о том, что у него есть частный самолет и заверил, что к 10 апреля «железобетонно» собирался вернуться в Россию, так как у него на эту дату была запланирована важная встреча, которую он не мог проигнорировать.

«Все обвинения не выдерживают критики с точки зрения логики», — сказал задержанный. Он отметил, что за последние годы инвестировал из собственных денег в Объединенную зерновую компанию 6 млрд рублей, а еще 9 млрд рублей — в строительно-инжиниринговый комплекс. Также он активно занимался благотворительностью, восстанавливал монастыри и принял участие в реконструкции Большого театра. «Мне самому у себя было воровать бессмысленно», — сказал задержанный.

Для того чтобы принять решение, судье Марине Сизинцевой потребовалось всего 15 минут. Проанализировав доводы сторон, она нашла доводы следствия обоснованными и поместили миллиардера в СИЗО до 30 мая.

Еще двое фигурантов

По аналогичному сценарию прошел арест и его старшего брата. За него также предлагался залог в 2,5 млрд рублей, но суд его не принял. В СИЗО был помещен и Артур Максидов. Ему вменили хищение «668 950 000 рублей в составе преступного сообщества. Подозреваемый отрицал причастность к хищениям. „Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел“, — заявил он. Его адвокаты попросили отправить Максидова под домашний арест.