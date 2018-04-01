Злоумышленники избили продавца и обокрали магазин на западе Москвы

«В 20:03 с адреса: Аминьевское шоссе, дом 20, в службу «02» поступила информация о том, что несколько молодых людей похитили продукцию, продаваемую в этом магазине, причинили побои сотруднице магазина и с похищенным скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников, а также оценивают размер материального ущерба и устанавливают перечень похищенного.