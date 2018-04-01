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Злоумышленники избили продавца и обокрали магазин на западе Москвы
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Злоумышленники избили продавца и обокрали магазин на западе Москвы 

РИАМО 55 минут назад
Фото: В Подмосковье
На западе Москвы несколько молодых людей совершили налет на магазин, избили продавца и похитили товары, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«В 20:03 с адреса: Аминьевское шоссе, дом 20, в службу «02» поступила информация о том, что несколько молодых людей похитили продукцию, продаваемую в этом магазине, причинили побои сотруднице магазина и с похищенным скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников, а также оценивают размер материального ущерба и устанавливают перечень похищенного.
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