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Похититель видеорегистраторов задержан в Нижнем Новгороде
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Похититель видеорегистраторов задержан в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области
Как отмечается в сообщении, в феврале текущего года в полицию обратились два нижегородца, которые сообщили, что из принадлежащих им автомобилей, припаркованных на проспекте Ильича, были похищены видеорегистраторы. В обоих случаях злоумышленник разбивал стекло автомобиля и совершал хищения.
Сотрудники полиции установили, что к совершению данных преступлений причастен 22-летний местный житель. Он задержан. Установлено, что похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбард.
Расследование уголовного дела продолжается.
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