Похититель видеорегистраторов задержан в Нижнем Новгороде

Как отмечается в сообщении, в феврале текущего года в полицию обратились два нижегородца, которые сообщили, что из принадлежащих им автомобилей, припаркованных на проспекте Ильича, были похищены видеорегистраторы. В обоих случаях злоумышленник разбивал стекло автомобиля и совершал хищения.

Сотрудники полиции установили, что к совершению данных преступлений причастен 22-летний местный житель. Он задержан. Установлено, что похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбард.

Расследование уголовного дела продолжается.