Зауралец застрелил коллегу резиновым шлангом

Установлено, что в мае минувшего года потерпевший пришёл в дом к 35-летнему мужчине, где между ними на почве личной неприязни произошла ссора. Хозяин дома зарядил ружье обрезком армированного резинового шланга и выстрелил, попав гостю в ногу. Увидев кровь, обвиняемый попытался оказать пострадавшему первую помощь и отвёз его в больницу, где мужчина скончался.

«В судебном заседании С. виновным себя по предъявленному обвинению признал частично. Шадринский районный суд Курганской области, квалифицировав содеянное по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в суде.

Адвокаты осуждённого пытались обжаловать решение суда: по их мнению, действия мужчины были квалифицированы неверно. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменения.