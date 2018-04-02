Ещё
Зауралец застрелил коллегу резиновым шлангом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зауралец застрелил коллегу резиновым шлангом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Шадринского района Курганской области отправится в колонию строгого режима за убийство своего коллеги, орудием преступления стал резиновый шланг, сообщают в пресс-службе областного суда.
Установлено, что в мае минувшего года потерпевший пришёл в дом к 35-летнему мужчине, где между ними на почве личной неприязни произошла ссора. Хозяин дома зарядил ружье обрезком армированного резинового шланга и выстрелил, попав гостю в ногу. Увидев кровь, обвиняемый попытался оказать пострадавшему первую помощь и отвёз его в больницу, где мужчина скончался.
«В судебном заседании С. виновным себя по предъявленному обвинению признал частично. Шадринский районный суд Курганской области, квалифицировав содеянное по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в суде.
Адвокаты осуждённого пытались обжаловать решение суда: по их мнению, действия мужчины были квалифицированы неверно. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменения.
АиФ: последние новости
Челябинский студент приговорён к колонии за «закладки» с наркотиками В Златоусте инспектору ДПС, толкнувшему на дороге женщину, грозит срок У жителя Коркино в погребе дома полицейские нашли труп его жены
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России466
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля185
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом115
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение