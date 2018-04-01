У саратовского пенсионера выманили по телефону 135 тысяч рублей

Жертвой преступления стал житель Балаково, который ещё в январе перевел через банкомат 135 тысяч рублей на номера неизвестного мужчины. Деньги должны были решить проблемы сынка, которому якобы грозила уголовная ответственность.

То, что это его обманули, балаковец понял через несколько часов и заявил об этом в полицию.