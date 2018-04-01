У саратовского пенсионера выманили по телефону 135 тысяч рублей 

Уголовное дело по фату мошенничества возбуждено в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Жертвой преступления стал житель Балаково, который ещё в январе перевел через банкомат 135 тысяч рублей на номера неизвестного мужчины. Деньги должны были решить проблемы сынка, которому якобы грозила уголовная ответственность.
То, что это его обманули, балаковец понял через несколько часов и заявил об этом в полицию.
Правоохранительные органы нашли подозреваемого спустя два месяца. Злоумышленником оказался 26-летний житель города Отрадный Самарской области, отбывающий наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в одной из колоний.