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Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания
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Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания 

Газета.Ru 31 марта 2018
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в мошенничестве совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания, передает РИА «Новости».
"В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами", — сказала судья в ходе процесса по избранию меры пресечения для Магомедова, его брата и гендиректора компании «Интекс» Артура Максидова.
По данным следствия, еще двое фигурантов дела о мошенничестве в группе «Сумма» скрываются в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что совладельцев группы компаний «Сумма» задержали по подозрению в хищениях.
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Зиявудин Магомедов заявил о готовности выплатить суду 2,5 млрд рублей залога Лондон впервые обошел Нью-Йорк по количеству убийств Главу одной из компаний группы "Сумма" заподозрили в хищении 669 миллионов рублей
 Ещё 6 источников 
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