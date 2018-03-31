Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания

"В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами", — сказала судья в ходе процесса по избранию меры пресечения для Магомедова, его брата и гендиректора компании «Интекс» Артура Максидова.

По данным следствия, еще двое фигурантов дела о мошенничестве в группе «Сумма» скрываются в ОАЭ

Ранее сообщалось, что совладельцев группы компаний «Сумма» задержали по подозрению в хищениях.