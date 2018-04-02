Ещё
Появились подробности слежки за братьями Магомедовыми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности слежки за братьями Магомедовыми 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Оперативники ФСБ и МВД около полугода осуществляли технический контроль в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом в понедельник, 2 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«По решению суда длительное время (не менее полугода) контролировалась интернет-переписка Магомедовых. Кроме того, длительное время прослушивались их телефонные переговоры. За это время удалось получить большое количество оперативной информации о черных и серых схемах движения денег, а также о коррумпированных связях в органах власти», — сказал он.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться249
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки116
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП43
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому90
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение