Появились подробности слежки за братьями Магомедовыми

Оперативники ФСБ МВД около полугода осуществляли технический контроль в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом в понедельник, 2 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По решению суда длительное время (не менее полугода) контролировалась интернет-переписка Магомедовых. Кроме того, длительное время прослушивались их телефонные переговоры. За это время удалось получить большое количество оперативной информации о черных и серых схемах движения денег, а также о коррумпированных связях в органах власти», — сказал он.