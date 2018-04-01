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В компании «Сумма» рассказали о работе после ареста братьев Магомедовых
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В компании «Сумма» рассказали о работе после ареста братьев Магомедовых 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В группе «Сумма» рассказали, что все структуры компании работают в штатном режиме после ареста миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов», — сообщили РИА «Новости» в компании.
Отмечается, что гендиректор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде «продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление».
В компании добавили, что Маммедзаде, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования.
В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Позже был арестован и его брат Магомед Магомедов. Кроме того, арестован гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.
Полиция заподозрила совладельцев «Суммы» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Миллиардер Магомедов был готов заплатить суду 2,5 млрд рублей залога Главу компании из группы «Сумма» Максидова заподозрили в хищениях почти на 669 млн рублей Суд арестовал брата миллиардера Магомедова
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