В компании «Сумма» рассказали о работе после ареста братьев Магомедовых

В группе «Сумма» рассказали, что все структуры компании работают в штатном режиме после ареста миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова

«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов», — сообщили РИА «Новости» в компании.

Отмечается, что гендиректор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде «продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление».

В компании добавили, что Маммедзаде, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов , оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования.

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Позже был арестован и его брат Магомед Магомедов. Кроме того, арестован гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.

Полиция заподозрила совладельцев «Суммы» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.