Зиявудин Магомедов подозревается в хищении средств на сумму более 2,5 млрд рублей

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов подозревается в хищении средств на сумму более 2,5 млрд рублей, сообщает корреспондент RNS из зала суда.

В ходе заседания суда следствие ходатайствовало о заключении Магомедова под стражу.

Ранее суд отказал защите бизнесмена в закрытом рассмотрении дела.

Следствие подозревает владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества, ранее сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

«Материалы в отношении Магомедова Магомеда подозреваемого в совершения преступления предусмотренного ч.1 ст.210, ч.4 ст.159, ст.160 ч.4, в отношении Магомедова Зиявудина подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 Ст.210, ч. 4 ст.160ч.4, ч.4 ст.159, В отношении Максидова Артура подозреваемого в совершении преступления ч.3 ст.210, ч.4 ст.159 поступили, доставка подозреваемых есть», — отметил представитель суда.

Днём ранее следственные органы провели беседу с главой группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым, рассказывал RNS представитель группы. Она опровергала информацию о его задержании и обысках в офисе группы.

«Обыски не проводились. Магомедов не задержан. Он общался со следственными органами. Задержаний не было», — отмечала она.

По данным «Коммерсанта», братья Магомедовы и еще несколько топ-менеджеров группы «Сумма» были задержаны в ночь на 31 марта. Им вменяются действия, квалифицированные по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). По данным издания, обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве «Арена Балтика» в Калининграде. Этот стадион возводится к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

Группа «Сумма» — российская компания, объединяющая активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

Магомедов является владельцем и председателем совета директоров группы «Сумма», владеющей компаниями Fesco (компания также владеет 25,1% в «Трансконтейнере»), 50% минус одна акция «Объединённой зерновой компании», «Глобалэлектросервис», «Интэкс», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта.