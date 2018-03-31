Против совладельцев группы компаний «Сумма» возбудили уголовное дело

По ее словам, «Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям. Максидова в свою очередь, подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)».

Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Ранее Дзюрко сообщила, что Тверской суд Москвы получил материалы в отношении совладельцев группы компаний «Сумма».