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Против совладельцев группы компаний «Сумма» возбудили уголовное дело
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Против совладельцев группы компаний «Сумма» возбудили уголовное дело 

РИА Новости 31 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
По ее словам, «Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям. Максидова в свою очередь, подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)».
Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Ранее Дзюрко сообщила, что Тверской суд Москвы получил материалы в отношении совладельцев группы компаний «Сумма».
По информации издания «Коммерсант», в пятницу, 30 марта, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. По данным газеты, при строительстве стадиона было похищено более 752 миллионов рублей. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.
РИА Новости: последние новости
Владельцев группы "Сумма" Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей Двое фигурантов дела о хищениях в группе "Сумма" скрываются в Эмиратах В ОЗК обыски в рамках проверки "Суммы" не проходили, заявили в компании
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