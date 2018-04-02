В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых

Арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых — это часть жесткой целенаправленной политики по мониторингу использования бюджетных средств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его слова в понедельник, 2 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Нет, это не какие-то одноразовые акции. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах задержания владельцев группы «Сумма».