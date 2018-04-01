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Ранее судимый самарец ограбил родную мать
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Ранее судимый самарец ограбил родную мать 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Самаре за помощью участкового полиции обратилась 60-летняя жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой преступления. Безработный сын, злоупотребляющий алкоголем, потребовал у матери денег на выпивку. Получив отказ, злоумышленник пошел на крайние меры: забрал из дома посуду, пылесос и тонометр. На уговоры он не отреагировал и поспешил скрыться. По данным ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители отработали сведения о возможном местонахождении обидчика и сумели его задержать. К моменту встречи с представителями полиции гражданин успел выгодно сбыть технику прохожему. Отмечается, что за плечами у задержанного уже есть судимости за кражу и угрозу убийством. Теперь самарцу предстоит по закону ответить за грабеж.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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