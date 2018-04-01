Главный архитектор дагестанского Дербента стал фигурантом дела

Главный архитектор дагестанского Дербента Абулферз Ахмедханов cтал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Ахмедханов незаконно дал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти недостроенных жилых домов. Здания не подключили к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, главный архитектор нарушил законные права и требования граждан, сказал источник, не уточнив деталей.

«Он пока не задержан, но этот вопрос решается», — уточнил собеседник агентства.