Ещё
Главный архитектор дагестанского Дербента стал фигурантом дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный архитектор дагестанского Дербента стал фигурантом дела 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Главный архитектор дагестанского Дербента Абулферз Ахмедханов cтал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Ахмедханов незаконно дал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти недостроенных жилых домов. Здания не подключили к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, главный архитектор нарушил законные права и требования граждан, сказал источник, не уточнив деталей.
«Он пока не задержан, но этот вопрос решается», — уточнил собеседник агентства.
В конце февраля сообщалось, что в Дербенте сотрудники ФСБ проводят широкомасштабную спецоперацию против наркоторговцев. Одновременно прошел обыск в доме министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Несколькими днями ранее был задержан начальник отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковник Хайбула Ибнухаджаров.
5 февраля стало известно, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, бывшего министра образования региона и ряд других чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств. В тот же вечер исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США262
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1027
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»308
Германия признала провал Tornado379
Тулееву предрекли продолжение карьеры191
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение