Все структуры группы «Сумма» работают в штатном режиме

МОСКВА , 1 апр — РИА Новости . Группа «Сумма» сообщает, что все структуры компании работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании.

"Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление", — сказали в группе.

В группе отметили, что Маммедзаде, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов , оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

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