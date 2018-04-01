Ещё
Полицейские Новошахтинска по горячим следам раскрыли разбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские Новошахтинска по горячим следам раскрыли разбой 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
В Ростовской области полицейские по горячим следам раскрыли разбой в Новошахтинске, сообщил «АиФ-Ростов» пресс-центр донского главка МВД.
Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина.
Прибыв на место происшествия, следственная группа выяснила у продавца, что произошло в торговой точке. Выяснилось: молодой мужчина достал из куртки предмет, похожий на обрез, и стал требовать выручку. Но когда в магазин зашли другие покупатели, он скрылся.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».
АиФ Ростов: последние новости
Приговор по делу об убийстве таксиста вынесли в Ростове-на-Дону Уголовное дело завели по факту мучительной гибели 173 собак в Новочеркасске Суд рассмотрит дело бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой309
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»291
Германия признала провал Tornado359
Мара Багдасарян показала новые права336
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ477
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение