Полицейские Новошахтинска по горячим следам раскрыли разбой

Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина.

Прибыв на место происшествия, следственная группа выяснила у продавца, что произошло в торговой точке. Выяснилось: молодой мужчина достал из куртки предмет, похожий на обрез, и стал требовать выручку. Но когда в магазин зашли другие покупатели, он скрылся.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».