Полицейские Новошахтинска по горячим следам раскрыли разбой 

В Ростовской области полицейские по горячим следам раскрыли разбой в Новошахтинске, сообщил «АиФ-Ростов» пресс-центр донского главка МВД.
Сообщение об инциденте поступило из продуктового магазина.
Прибыв на место происшествия, следственная группа выяснила у продавца, что произошло в торговой точке. Выяснилось: молодой мужчина достал из куртки предмет, похожий на обрез, и стал требовать выручку. Но когда в магазин зашли другие покупатели, он скрылся.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».