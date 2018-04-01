В Домодедове задержали рабочего, укравшего у московской пенсионерки более 600 тыс. рублей

В подмосковном Домодедове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже более 600 тысяч рублей у московской пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В территориальный отдел полиции обратилась 69-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, из ее квартиры пропали денежные средства в размере свыше 600 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Домодедове. Им оказался приезжий мужчина, который делал ремонт в квартире потерпевшей», — говорится в сообщении.

Злоумышленник похитил деньги, которые женщина хранила в дамской сумке, и ушел под предлогом покупки строительного материала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».