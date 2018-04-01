Ещё
В Домодедове задержали рабочего, укравшего у московской пенсионерки более 600 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Домодедове задержали рабочего, укравшего у московской пенсионерки более 600 тыс. рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Домодедове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже более 600 тысяч рублей у московской пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
В территориальный отдел полиции обратилась 69-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, из ее квартиры пропали денежные средства в размере свыше 600 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Домодедове. Им оказался приезжий мужчина, который делал ремонт в квартире потерпевшей», — говорится в сообщении.
Злоумышленник похитил деньги, которые женщина хранила в дамской сумке, и ушел под предлогом покупки строительного материала.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
РИАМО: последние новости
Убийство владельца сети вейп‑шопов раскрыли в Москве Сотрудника ФСИН в Москве осудили на 3 года условно за передачу телефона арестанту В Москве накрыли банду торговцев элитным алкоголем для магазинов duty free
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»287
Германия признала провал Tornado348
Мара Багдасарян показала новые права325
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ477
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности62
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение