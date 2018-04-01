Внедорожник стоимостью 3,6 млн руб украли в Электростали 

Неизвестный украл внедорожник Land Rover Discovery 4 стоимостью 3,6 миллиона рублей в подмосковной Электростали, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Тридцать первого марта в 10:46 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1978 года рождения с заявлением о том, что с 20:00 30 марта до 10:00 31 марта в Электростали на улице Ялагина неизвестный похитил его автомашину Land Rover Discovery 4 2015 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сумма ущерба составила 3,6 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.