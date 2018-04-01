СМИ узнали о семи эпизодах в деле миллиардера Магомедова

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The Bell

узнало о сути семи эпизодов в уголовном деле миллиардера Зиявудина Магомедова и его холдинга «Сумма», который следствие считает преступным сообществом. Больше всего, по данным следствия, «Сумма» похитила при строительстве объектов энергетики для Федеральной сетевой компании , а также во время двух строек в Калининграде — стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво». Накануне суд арестовал

на два месяца Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также Артура Максидова — главу входящей в холдинг «Сумма» строительной компании «Интекс».

В суде на слушаниях об избрании меры пресечения была названа общая сумма вмененного ущерба — 2,5 млрд рублей, а также количество эпизодов в деле. Но их суть осталась за кадром. СМИ, впрочем, чаще всего упоминали строительство стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

The Bell ссылается на два анонимных источника, знакомых с ходом следствия. К хищениям, по этим данным, относится три эпизода из семи. Хищения следствие обнаружило во взаимоотношениях ФСК со структурами «Суммы», которые строили для нее подстанцию «Василеостровкая», Нерюнгринскую ГРЭС и объект «Призейская-Эльгауголь». Сумма ущерба — 650 млн рублей.

Еще два эпизода — в Калининградской области . На строительстве «Арены Балтика» и аэропорта «Храброво», по мнению следствия, «Сумма» получила незаконную выгоду в 1,15 млрд рублей. По данным следствия, сделано это было путем фальсификации исполнительной документации.

Шестой эпизод касается контракта компании «Интекс» (входит в «Сумму») в Петербурге : за 2,3 млрд рублей она должна была намыть участок в 16 га у стадиона на Крестовском острове. Выгоду «Интекса» от фальсификации документов об объеме выполненных работ следствие оценило в 668 млн рублей.

Седьмой эпизод — вывод активов из государственной «Объединенной зерновой компании», в которой 50% минус одна акций принадлежит «Сумме». Ущерб оценен в 613 млн рублей. На заседании об избрании меры пресечения Зиявудин Магомедов активно возмущался: он говорил, что вложил в ОЗК миллиарды личных средств, а воровать у себя — «нелогично». Он также указывал, что не раз обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов ОЗК, но безрезультатно.

СМИ накануне называли Магомедова человеком, близким к премьеру Дмитрию Медведеву . Опрошенные

политологи рассматривают резонансное дело в русле интриг вокруг формирования нового состава кабмина.

На суде в субботу адвокаты Магомедовых предлагали внести за каждого подзащитного залог на сумму предполагаемого ущерба по семи эпизодам — 2,5 млрд рублей. Следствие возражало, и суд отправил всех троих под стражу на два месяца. Подозреваемым инкриминируется три статьи: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210).