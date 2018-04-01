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На Театральной площади Саратова полицейские задержали карманницу
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На Театральной площади Саратова полицейские задержали карманницу 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
В Саратове на Театральной площади правоохранители 31 марта, в полдень, задержали карманницу. Злоумышленница обворовала пожилую женщину. По предварительным данным, 44-летняя женщина приехала из Энгельса. Она похитила кошелек и иконы из сумки 79-летней пенсионерки.
Правоохранители выяснили, что карманница ранее была судима за те же деяния, и решила не останавливаться на достигнутом. В кошельке оказалось 500 рублей. А общая сумма ущерба устанавливается. Как рассказали АиФ-Саратов в ГУ МВД России по региону, украденное сотрудниками уголовного розыска изъяли, а по факту преступления возбуждено уголовное дело. Гражданке грозит пять лет тюрьмы.
Продавцы на ярмарке, ставшие очевидцами происшествия сообщают, что карманница решила бунтовать при задержании, громко кричала и звала на помощь.
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