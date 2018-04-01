В Якутске провоходят обыски в офисе фирмы, принадлежащей группе «Сумма» 

ЯКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Обыск и выемка документов ведутся сотрудниками правоохранительных органов в офисе Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), принадлежащей группе компаний «Сумма». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Якутии.
"В рамках возбужденного уголовного дела идут следственные действия, в том числе выемка документов в офисе компании (ЯТЭК — прим. ТАСС) и обыски", — сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в субботу заключил под стражу на два месяца миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний «Сумма», подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларов, по данным на 2017 год он занимал 63-е место по версии журнала Forbes. Главным его активом является группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Неоднократно СМИ приписывали Магомедову близкие связи со влиятельными персонами во властных структурах. Группе компаний «Сумма» принадлежит доля в размере более 90% ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».