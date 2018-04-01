В Якутске провоходят обыски в офисе фирмы, принадлежащей группе «Сумма»

"В рамках возбужденного уголовного дела идут следственные действия, в том числе выемка документов в офисе компании (ЯТЭК — прим. ТАСС) и обыски", — сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в субботу заключил под стражу на два месяца миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний «Сумма», подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.