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В Березниках мужчина совершил кражу из квартиры местной жительницы
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В Березниках мужчина совершил кражу из квартиры местной жительницы 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Березниках неизвестный совершил кражу личных вещей местной жительницы. Об этом в городской отдел полиции сообщила сама потерпевшая.
«Сотрудники следственно-оперативной группы, прибыв на место, установили, что неизвестный тайно проник в коммунальную квартиру, в которой живёт потерпевшая, и похитил сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Подозреваемого 34-летнего мужчину задержали и доставили в дежурную часть, изъяли и вернули владельцу похищенный телефон. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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