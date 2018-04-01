В Березниках мужчина совершил кражу из квартиры местной жительницы

Березниках неизвестный совершил кражу личных вещей местной жительницы. Об этом в городской отдел полиции сообщила сама потерпевшая.

«Сотрудники следственно-оперативной группы, прибыв на место, установили, что неизвестный тайно проник в коммунальную квартиру, в которой живёт потерпевшая, и похитил сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю

Подозреваемого 34-летнего мужчину задержали и доставили в дежурную часть, изъяли и вернули владельцу похищенный телефон. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.