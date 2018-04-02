Житель Башкирии ограбил 85-летнюю бабушку

В Белебеевском районе грабитель через окно проник в квартиру 85-летне пенсионерки и забрал видеопроигрыватель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Бабушка рассказала, что когда незваный гость собирался уходить, она вошла в комнату и попыталась остановить злоумышленника, но он без труда её оттолкнул и скрылся с похищенным.

На место происшествия прибыли оперативники. В тот же день налетчика задержали. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Мужчина признал свою вину.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей.