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Житель Башкирии ограбил 85-летнюю бабушку
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Житель Башкирии ограбил 85-летнюю бабушку 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Белебеевском районе грабитель через окно проник в квартиру 85-летне пенсионерки и забрал видеопроигрыватель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Бабушка рассказала, что когда незваный гость собирался уходить, она вошла в комнату и попыталась остановить злоумышленника, но он без труда её оттолкнул и скрылся с похищенным.
На место происшествия прибыли оперативники. В тот же день налетчика задержали. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Мужчина признал свою вину.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей.
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