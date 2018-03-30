Источник: Проблемы миллиардера Зиявудина Магомедова связаны со строительством стадиона в Калининграде

Бизнесмена Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма», допрашивают следователи. Об этом Inc. рассказал источник в Генеральной прокуратуре РФ

Бизнесмен не задержан. По словам источника, интерес следователей к Магомедову объясняется конфликтом предпринимателя с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым . Конфликт возник из-за ситуации со строительством футбольного стадиона «Арена Балтика»в Калининграде , в котором принимала участие ОАО «Глобалэлектросервис» (дочерняя компания «Суммы»).

Калининград — второй резервный город проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 наряду с Самарой . Поскольку со стадионом в Самаре возникли большие проблемы, ставка была сделана на Калининград. По словам источника, компания Магомедова фактически прекратила работы, после чего Алиханов обратился за помощью к руководству страны.

В начале февраля был объявлен в розыск бывший гендиректор ОАО «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов. Суд заочно арестовал бизнесмена, ему инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) в составе организованной группы. Компания заключила контракт с государственным казенным учреждением Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства», а затем, по версии следствия, начала закупать для работ дешевый песок по ценам проектного материала.

В результате «Глобалэлектросервис» сэкономила более 750 млн руб. По версии следствия, средства были похищены. В 2017 году были задержаны и арестованы директор дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов, министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и замглавы регионального управления капстроительства Сергей Трибунский . Следователи инкриминировали им хищения.

В 2014 году стадион уже был признан проблемным. Тогда правительство назначило нового подрядчика — группу «Крокус» Араса Агаларова . Спустя два года Агаларов заявил, что «ГлобалЭлектроСервис» засыпали территорию слоем суглинка вдвое тоньше, чем было необходимо. В 2016 году новым губернатором области стал Евгений Зиничев . Тогда «ГлобалЭлектроСервис», ранее заявлявший, что все работы были выполнены, стал завозить на стройку дополнительные объемы песка по собственной инициативе. Спустя три месяца пост губернатора занял Антон Алиханов, который дал ход делу «ГлобалЭлектроСервиса».

При этом телеграм-канал «Незыгарь» со ссылкой на представителей клана Магомедовых сообщает о проблемах с налогами на сумму 9 млрд рублей.

В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Магомедов занимает 63-е место. Журнал оценивает его со​стояние в $1,4 млрд Зиявудин Магомедов и его брат Магомед (его состояние оценивается в $0,45 млрд) занимают пятое место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes.

Магомедов является совладельцем группы «Сумма», а также совладельцем венчурного фонда Caspian VC. Фонд инвестирует в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.

В январе Магомедов попал в так называемый «кремлевский доклад». Это опубликованный властями США список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которые связаны с руководством России. Магомедов близок к вице-премьеру Аркадию Дворковичу , у которого, по сообщениям СМИ, в последнее время тоже наблюдаются проблемы в преддвериеи формирования нового состава правительства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!