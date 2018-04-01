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Петербурженка залезла в чулан и нашла мумию в штанах
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Петербурженка залезла в чулан и нашла мумию в штанах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Петербурга обнаружила в чулане квартиры, которую она арендовала, мумию человека. Об этом сообщает «Фонтанка».
Труп в коричневых штанах обнаружили во время ремонта. Тело в мумифицированном состоянии было спрятано за горой вещей и залито монтажной пеной. Выяснилось, что 53-летний мужчина умер восемь месяцев назад, и арендованная квартира принадлежала ему.
Квартиросъемщица обратилась в полицию. Женщину, которая сдавала квартиру в аренду, подозревают в убийстве: полицейские выяснили, что она сожительствовала с покойным. Сообщается, что тело мужчины направлено на экспертизу. Договор аренды аннулирован.
В декабре 2017 года в московской квартире на улице Зеленоградской полицейские обнаружили женщину, превратившуюся в мумию. Вскрыли квартиру только после того, как из-за потекшего холодильника залило квартиру снизу. Рядом с телом полицейские обнаружили записку.
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