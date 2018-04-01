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Чувашские полицейские раскрыли серию краж из магазинов игрушек
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Чувашские полицейские раскрыли серию краж из магазинов игрушек 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Заявления об их краже из трех торговых центров Чебоксар поступили в полицию 14 марта. В ходе осмотра мест происшествий было установлено, что к хищениям причастны четверо мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Они по одному заходили в отделы магазинов, набирали конструкторы и проносили мимо кассы в специально оборудованной сумке.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике были разосланы ориентировки в соседние регионы. Благодаря межрегиональному взаимодействию полицейских предполагаемые преступники были задержаны в Самаре, при себе у них находилось похищенное имущество.
В преступную группу входили жители Ростовской и Тамбовской областей. Только в Чебоксарах преступная группа похитила более 20 конструкторов на общую сумму около 100 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленники подозреваются в серии аналогичных краж на территории нескольких субъектов Российской Федерации. В настоящее время в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.
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