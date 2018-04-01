Более 80 граммов героина изъяли у мужчины в Волоколамске

«Тридцатого марта в 22:45 на улице 50 лет Октября в Волоколамске сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД установлен и доставлен в ОМВД молодой человек 1997 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 83,99 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».