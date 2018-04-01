Ещё
В Самаре двое мужчин получили кредиты по поддельным документам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре двое мужчин получили кредиты по поддельным документам 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В областном центре полицейские расследуют два уголовных дела по статье «Мошенничество». Их фигурантами стали двое жителей Самары. Первый из них, внеся ложные данные о месте работы и доходах, смог получить в микрофинансовой организации займ в размере 10 тысяч рублей. Чуть позже обман вскрылся, 39-летний мужчина был задержан стражами порядка. Второй гражданин попался на аналогичном деянии. В его случае недостоверные сведения помогли взять в кредит 6 тысяч рублей. По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемые ранее не имели проблем с законом. Расследование продолжается.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
В Кошкинскоим районе инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, лишенного права управления транспортными средствами Житель Жигулевска пошел на преступление в родительском доме В Самаре бывший уголовник хотел задушить возлюбленную
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»153
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов304
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»232
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ450
Глава МИД Испании призвал «быть реалистами» с РФ18
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
00:36
Маре Багдасарян вернули права
Шоу-бизнес
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение