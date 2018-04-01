В Самаре двое мужчин получили кредиты по поддельным документам 

В областном центре полицейские расследуют два уголовных дела по статье «Мошенничество». Их фигурантами стали двое жителей Самары. Первый из них, внеся ложные данные о месте работы и доходах, смог получить в микрофинансовой организации займ в размере 10 тысяч рублей. Чуть позже обман вскрылся, 39-летний мужчина был задержан стражами порядка. Второй гражданин попался на аналогичном деянии. В его случае недостоверные сведения помогли взять в кредит 6 тысяч рублей. По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемые ранее не имели проблем с законом. Расследование продолжается.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области