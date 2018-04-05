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Фура с замороженной рыбой на 6,4 млн руб. пропала по пути из Москвы в Нижний Новгород
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Фура с замороженной рыбой на 6,4 млн руб. пропала по пути из Москвы в Нижний Новгород 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: "Открытый Нижний"
Столичная полиция выясняет обстоятельства пропажи тягача с грузом рыбы, который выехал из Москвы в Нижний Новгород и пропал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Вечером 26 марта в полицию обратился директор по логистике одной из компаний, который сообщил о краже в поселении Краснопахорское. «Оперативники выяснили, что неизвестный под видом представителя транспортной компании погрузил 13 тонн замороженной рыбы, предназначенной для организации в Нижнем Новгороде, в автомобиль Volvo с прицепом, после чего уехал и товар получателю до сих пор не доставил», — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в столичном главке, материальный ущерб превысил 6,4 млн руб. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
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