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«Екатеринбург-Арена» примет первых болельщиков
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«Екатеринбург-Арена» примет первых болельщиков 

Рамблер 20 минут назад
Обновленный стадион "Екатеринбург-Арена" примет первый матч. Футбольные болельщики придут на встречу местного "Урала" и "Рубина" из Казани.
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