«Екатеринбург-Арена» получила высокие оценки от участников тестового матча РФПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ , 1 апреля. / ТАСС /. Футбольные клубы «Урал» и «Рубин» сыграли вничью (1:1) в первом тестовом матче на реконструированном стадионе «Екатеринбург-Арена».

Первый матч на стадионе, который в феврале открылся после реконструкции, ждали все. Билеты на игру были проданы за несколько дней до стартового свистка. Однако не исход игры интересовал большинство болельщиков, пришедших на обновленную футбольную арену. Горожане и гости Екатеринбурга с любопытством осматривали то, что получилось после реконструкции, чиновникам же важно было протестировать все системы стадиона, чтобы вовремя устранить выявленные в ходе тестовых матчей недочеты.

За час до начала игры возле «Екатеринбург-Арены» собрались толпы людей. На вход работали ворота 1, 3 и 5, волонтеры распределяли поток болельщиков, провожая их к наименее загруженным входам.

Полицейские проводили обычную процедуру досмотра. Тем, кто уже попал в периметр стадиона, предлагали угоститься горячим чаем и гречневой кашей с тушенкой. Через каждые 15-20 метров стояли волонтеры, которые подсказывали растерявшимся футбольным болельщикам, как найти свою трибуну.

Десять из десяти

Президент Союза болельщиков ФК «Урал» Владимир Перетягин в беседе с ТАСС отметил, что проход на стадион был организован быстро и качественно, вежливые волонтеры и стюарды подсказали, как пройти на трибуны, однако насладиться матчем помешала прохладная погода. «Было холодно, и даже самые стойкие наши болельщики не выдержали. Как мне кажется, у нас сделали южный вариант стадиона», — считает Перетягин.

Футболистам обеих команд новая арена также пришлась по душе. «Очень хороший стадион, все здорово сделано, всем понравилось. Жаль, что не выиграли», — рассказал журналистам защитник «Урала» Михаил Меркулов

Нападающий «Урала» Владимир Ильин отметил волнение, которые испытывали футболисты в своем дебютном матче на «Екатеринбург-Арене». «Новый стадион, столько болельщиков, такая поддержка, на разминке было чуть-чуть волнительно, конечно, но по ходу матча сумели справиться с волнением. Поле в идеальном состоянии, стадион высокого класса, раздевалки, все на высшем уровне», — подчеркнул Ильин.

Высоко оценили «Екатеринбург-Арену» и тренеры клубов. «Десять баллов из десяти, все великолепно устроено, большие раздевалки, в раздевалках все есть, чтобы готовиться к игре. Уже на данный момент поле хорошее, я думаю, к чемпионату мира или даже к матчу со »Спартаком" (15 апреля — прим. ТАСС) поле будет еще лучше", — поделился впечатлениями главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции после игры.

"В целом приятное впечатление. Очень рад, что в Екатеринбурге такой красивый стадион", — отметил главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев

Неполадки в новом доме

Тестовая игра, как и ожидалось, выявила и недостатки нового стадиона. Так, в перерыве матча сразу у нескольких выходов непосредственно с футбольной арены образовались небольшие давки. «Нельзя выйти, а потом снова зайти, система подумает, что ты внутри стадиона, а кто-то пытается второй раз пройти по твоему билету», — объяснил волонтер болельщикам.

Кроме того, фанаты обеих команд отметили очереди при входе на трибуны и отсутствие работающих буфетов. «Лестницы, проходы узкие, мы еле поднимались, потому что надо было заходить и выходить по билету, была огромная очередь. Надо, наверное, поставить несколько турникетов, важно, чтобы давки не было. Еще один момент — может, мы не привыкли, но было очень холодно, не было ни одного буфета, где можно было бы погреться», — рассказал ТАСС болельщик «Рубина» Русад Гусманов.

Ранее президент ФК «Урал» Григорий Иванов в интервью пресс-службе клуба отметил, что организаторы будут стараться исправить выявленные на тестовых матчах неполадки.

"Возможно, в первом матче могут быть какие-то накладки. На это болельщики не должны обижаться, когда заезжаешь в новый дом, все равно какие-то неполадки случаются. Заранее просим не отворачиваться от стадиона, если на первых матчах не все будет идеально", — подчеркнул Иванов.

Конькобежный стадион

В прошлом году Центральному стадиону, на котором в воскресенье прошла долгожданная тестовая игра, исполнилось 60 лет. Сразу после открытия стадион стал одной из главных арен СССР в конькобежном спорте, а уже в 1959 году он принял чемпионат мира, а в последующие годы здесь неоднократно соревновались лучшие конькобежцы Советского Союза.

Леонид Рапопорт. Кроме того, Центральный стадион был домашней ареной легендарного клуба по хоккею с мячом «СКА-Свердловск», здесь проходили встречи сильнейших хоккейных команд мира. «Я помню, когда „СКА-Свердловск“ стал чемпионом Советского Союза, стадион был полон, была зима, все зрители зажгли газеты в знак радости и поддержки команды», — рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области

Футбольной главная спортивная арена Свердловска стала только в 1969 году, после того, как футбольный клуб «Уралмаш» завоевал право участвовать в высшем дивизионе чемпионата СССР. Дебютная игра с бакинским «Нефтчи» собрала аншлаг, на матче присутствовало 27 тыс. зрителей, по неофициальным данным, игру посетили 34 тыс. болельщиков.

В начале нулевых главное спортивное сооружение Екатеринбурга закрыли на реконструкцию. Пять долгих лет ждали болельщики открытия обновленной футбольной арены, это случилось лишь в августе 2011 года. На стадионе вместимостью 27 тыс. зрителей было полностью обновлено футбольное поле, трибуны, установлены 45-метровые осветительные мачты, появились навесы над зрительскими местами и мультимедийное видеотабло.

С 2011 по 2013 год новый стадион служил домашней ареной футбольного клуба «Урал». Первая тестовая игра в 2011 году прошла без зрителей и прессы. Официальная церемония открытия состоялась на втором матче, тогда «Урал» порадовал болельщиков пятью мячами в ворота клуба «Химки». В тот же день, 19 августа, Центральный стадион вошел в Книгу рекордов Гиннесса как место самого массового исполнения гимна Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» пройдет на второй после реконструкции игре в середине апреля, когда «Урал» сразится со «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России

Бегом к чемпионату мира

Демонтаж конструкций Центрального стадиона начался в декабре 2014 года. Согласно проекту арены к чемпионату мира — 2018, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.

Первый этап строительства стартовал в начале октября 2015 года, тогда, несмотря на снег, был залит фундамент под южную трибуну. За несколько дней до начала строительства Виталий Мутко , занимавший тогда пост министра спорта РФ, заявил о том, что во время чемпионата мира Центральный стадион будет носить название «Урал», однако уже через неделю спортивному объекту присвоили имя «Екатеринбург— Арена». Работа по заливке бетона была на 95% завершена к декабрю 2016 года.

В марте 2017 года жители и гости Екатеринбурга смогли оценить навес над «Екатеринбург-Ареной». Вогнутая кровля стадиона опирается на восемь пилонов на высоте 45,5 м. Общая площадь крыши составила почти 28 тыс. квадратных метров.

Реконструкция Центрального стадиона завершилась в конце декабря 2017 года, она была проведена в рекордно короткие сроки. В разное время на стройплощадке над проектом работали от 500 до 1500 человек. При возведении стадиона использовалось 90% отечественных стройматериалов, стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей. В последний день февраля 2018 года власти Свердловской области объявили о вводе в эксплуатацию 35-тысячной «Екатеринбург-Арены».

Репетиции не будет

Протестировать новый стадион болельщики из Екатеринбурга и Казани смогли уже 1 апреля, а вот репетиций для городской инфраструктуры по понятным причинам не предусмотрено. Возникающие в процессе приема большого количества иностранных гостей вопросы придется решать на месте.

Сейчас инфраструктурные объекты чемпионата постепенно вводятся в эксплуатацию. Так, уже завершены работы по ремонту площадки фан-зоны, которая будет готова к приему гостей после 10 июня. Полностью завершены реконструкция и строительство улично-дорожной сети вокруг «Екатеринбург— Арены». В октябре 2017 года после реконструкции открыта улица Татищева, по которой запустили трамваи. Затягивание сроков открытия вызывало бурю негодования у жителей западной части города.

Предстоящий чемпионат мира напрямую отразится в первую очередь на тех, кто проживает рядом с футбольной ареной. Уже сейчас ведется аккредитация транспортных средств горожан, проживающих в так называемом транспортном периметре стадиона.

Больше всего повезло тем, кто работает в непосредственной близости от «Екатеринбург-Арены». Дни проведения матчей чемпионата мира в 70% организаций станут выходными, что, по мнению властей, позволит существенно сократить объем транспортных и пешеходных потоков.