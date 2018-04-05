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В Невельском районе задержали граждан Грузии, спешивших на свадьбу
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В Невельском районе задержали граждан Грузии, спешивших на свадьбу 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двоих граждан Грузии при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщили в пресс-службе ведомства.
При осуществлении в Невельском районе контроля за соблюдением режима государственной границы пограничниками были выявлены 45-летний мужчина и 49-летняя женщина, у которых отсутствовали российские визы. Задержанные пытались въехать на территорию России на международном поезде сообщением «Брест — Санкт-Петербург».
Как позже было установлено, брат и сестра прекрасно осознавали необходимость получения российской визы для пересечения границы, но умышленно пренебрегли данным требованием. Более того, женщина даже начала оформлять документы для получения визы, но окончания процедуры дожидаться не стала.
По словам задержанных, причиной такого нетерпения стало приглашение родственников, проживающих в Санкт-Петербурге, на свадьбу к их племяннику.
В настоящее время граждане Грузии задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее решение.
Пограничное управление информирует о том, что за незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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