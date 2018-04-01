В Самаре мошенники пытались незаконно получить кредиты

Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах двух уголовных дел, возбужденных по статье «мошенничество». В отделы полиции Куйбышевского и Промышленного районов обратились представители микрофинансовых учреждений. Они сообщили, что в их организации предоставили для получения кредитов сомнительные документы. В Куйбышевском районе мужчина просил предоставить ему 10 тысяч рублей. В другом случае клиент тоже дал ложные сведения о месте работы и размере доходов, и просил предоставить ему 6 тысяч рублей.