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В Самаре мошенники пытались незаконно получить кредиты
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В Самаре мошенники пытались незаконно получить кредиты 

АиФ-Самара 47 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах двух уголовных дел, возбужденных по статье «мошенничество». В отделы полиции Куйбышевского и Промышленного районов обратились представители микрофинансовых учреждений. Они сообщили, что в их организации предоставили для получения кредитов сомнительные документы. В Куйбышевском районе мужчина просил предоставить ему 10 тысяч рублей. В другом случае клиент тоже дал ложные сведения о месте работы и размере доходов, и просил предоставить ему 6 тысяч рублей.
«Полицейские установили предполагаемых злоумышленников. В первом случае им оказался ранее не судимый безработный житель Самары. В настоящее время он задержан. Второй подозреваемый— 40-летний мужчина находится под подпиской о не выезде. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
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