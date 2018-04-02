Управляющий «Балтстроя» обвинен в хищении почти 100 млн рублей

Управляющему компании «Балтстрой» Александру Коченову инкриминируют хищение путем мошенничества в особо крупном размере.

Первый обвиненный

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в хищении госсредств, выделенных на реконструкцию ансамбля Изборской крепости. Пока единственным фигурантом дела стал управляющий компании «Балтстрой» Александр Коченов, сообщает «Росбалт»

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах , Александру Коченову предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном режиме). Следствие не стало арестовывать бизнесмена в связи с плохим состоянием его здоровья, ограничившись подпиской о невыезде. По словам собеседника агентства, приостановленное уголовное дело о хищениях при реставрации Изборской крепости из СУ СК РФ по Псковской области принял в свое производство СК России. После чего и последовало решение о предъявлении обвинений топ-менеджерам и владельцам «Балтстроя». Первым из них стал Коченов.

Дело о хищении почти 100 млн рублей при реставрации Изборской крепости было возбуждено СУ СК РФ по Псковской области в марте 2016 года. По версии следствия, подрядчик на данном объекте — «Балтстрой» — в 2012 году включал в акты о проделанных работах недостоверные сведения, в частности — о качестве и количестве выполненных работ. Минкультуры выплатило «Балтстрою» по контракту 294 млн рублей, из которых, как полагают в СК РФ, 99 млн рублей были похищены. В рамках расследования на счета «Балтстроя» был наложен арест, а в декабре 2017 года дело было неожиданно приостановлено. Обвиняемых в нем к тому времени так и не появилось.

Напомним, что Александр Коченов был арестован 17 марта 2016 года. В августе того же года он был отпущен под залог в размере 10 млн рублей.