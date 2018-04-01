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«Он уже натерпелся». Ярославцы проголосовали за помилование Евгения Урлашова
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«Он уже натерпелся». Ярославцы проголосовали за помилование Евгения Урлашова 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Прошение о помиловании от Евгения Урлашова снова привлекло к нему внимание. В нашей группе «ВКонтакте» мы провели опрос: а отпустили бы экс-мэра Ярославля сами горожане. Проголосовали 1585 человек.
Большинство посчитало, что помилование необходимо — «он уже натерпелся». Так считает 61% опрошенных. 15,1% полагают, что назначенное судом наказание бывший глава города должен отбывать до конца. 5,4% ответили, что им кажется, что Урлашов недостаточно раскаялся, а потому его можно отпустить, но позже. 18,5% остались равнодушны к судьбе градоначальника.
Экс-мэр Ярославля осуждён по двум эпизодам уголовного дела о покушении на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Вместе с ним осуждён на семь лет колонии его советник Алексей Лопатин, а третьего фигуранта уголовного дела экс-заммэра Дмитрия Донскова суд оправдал. Получив компенсацию морального вреда за годы, проведённые под арестом во время расследования уголовного дела, Донсков увёз семью в Америку.
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