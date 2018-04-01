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Убийство владельца сети вейп‑шопов раскрыли в Москве
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Убийство владельца сети вейп‑шопов раскрыли в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции раскрыли убийство владельца сети вейп-шопов, совершенное прямо в офисе на востоке Москвы, сообщает «Московский комсомолец».
Жертвой убийц стал владелец сети вейп-шопов Александр Баев. Заявление о его исчезновении поступило в полицию 22 марта. Проверка установила, что 21 марта он приехал в свой офис на Большой Семеновской улице. Там были обнаружены следы борьбы — в частности, сломано кресло.
«Полицейские выяснили, что Баева убили прямо в офисе. В пятницу стражи порядка задержали двоих безработных мужчин 27 и 38 лет. Они признались, что задушили предпринимателя, после чего вывезли труп в Подмосковье, на территорию Томилинского лесопарка», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мотивы убийства устанавливаются.
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