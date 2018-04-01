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В Петербурге женщина нашла тело мужчины в съемной квартире
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В Петербурге женщина нашла тело мужчины в съемной квартире 

АиФ Санкт-Петербург 17 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Женщина, снимающая квартиру на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге, обнаружила у себя дома тело мужчины, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Труп в кладовке был завален мусором и залит монтажной пеной. На голове мертвого мужчины был пакет. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что снимает квартиру с конца февраля. По условиям договора аренды она должны была сделать ремонт, во время которого было обнаружено тело.
Женщина снимает жилье через агента, действующего на основании доверенности 93-летнего петербуржца, который, по словам соседей, пропал около 10 лет назад. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что именно его тело и обнаружила женщина.
Также в квартире был зарегистрирован 55-летний мужчина. Он скончался восемь месяцев назад.
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