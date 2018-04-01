В Петербурге женщина нашла тело мужчины в съемной квартире

Женщина, снимающая квартиру на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге , обнаружила у себя дома тело мужчины, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Труп в кладовке был завален мусором и залит монтажной пеной. На голове мертвого мужчины был пакет. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что снимает квартиру с конца февраля. По условиям договора аренды она должны была сделать ремонт, во время которого было обнаружено тело.

Женщина снимает жилье через агента, действующего на основании доверенности 93-летнего петербуржца, который, по словам соседей, пропал около 10 лет назад. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что именно его тело и обнаружила женщина.

Также в квартире был зарегистрирован 55-летний мужчина. Он скончался восемь месяцев назад.