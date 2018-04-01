Ещё
В Житомирской области в игорном заведении прогремел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Житомирской области в игорном заведении прогремел взрыв 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Взрыв произошел в игорном заведении в Житомирской области, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"В помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, который около 4.30 (совпадает с мск) взорвался. В это время в одной из комнат находились четыре человека, никто из них не пострадал", — говорится в сообщении.
По данным полиции, по предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5.
Полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
РИА Новости: последние новости
Владельцев группы "Сумма" Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей В Венесуэле задержали полицейских по обвинению в гибели 68 человек в тюрьме Генерал ФСБ уличил Мэй в некомпетентности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ330
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»6
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»447
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля71
В Домодедово девушка избила пограничника95
Видео
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение