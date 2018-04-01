В Житомирской области в игорном заведении прогремел взрыв

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости . Взрыв произошел в игорном заведении в Житомирской области, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

"В помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, который около 4.30 (совпадает с мск) взорвался. В это время в одной из комнат находились четыре человека, никто из них не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным полиции, по предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5.

Полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.