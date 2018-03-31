Ещё
Бизнесмен Зиявудин Магомедов провел разговор со следователями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнесмен Зиявудин Магомедов провел разговор со следователями 

Вести.Ru 31 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Следственный департамент МВД и Следственный комитет провели обыск в группе «Сумма», совладельцем которой является бизнесмен Зиявудин Магомедов.
Как сообщает РБК и "Ведомости", силовики изъяли документацию, оттиски печатей, электронные носители. Кроме того, по информации из самой группы «Сумма», следователи провели беседу с самим Зиявудином Магомедовым, отмечает ТАСС.
По данным источника РБК, оперативные мероприятия Следственного комитета и следственного департамента МВД вызваны проведением многоэпизодного дела, связанного с уплатой налогов.
Вести.Ru: последние новости
Дагестанский ревнивец на камеру забил девушку камнем Рыжий Тарзан обжаловал приговор по делу о нападении на публичный дом Хищения, оружие, билеты в Майами: Магомедов и Максидов арестованы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»124
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ419
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»66
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля229
Таджикская авиакомпания остановила полеты в Россию29
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение