Бизнесмен Зиявудин Магомедов провел разговор со следователями

Как сообщает РБК "Ведомости" , силовики изъяли документацию, оттиски печатей, электронные носители. Кроме того, по информации из самой группы «Сумма», следователи провели беседу с самим Зиявудином Магомедовым, отмечает ТАСС

По данным источника РБК, оперативные мероприятия Следственного комитета и следственного департамента МВД вызваны проведением многоэпизодного дела, связанного с уплатой налогов.