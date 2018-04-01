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При стрельбе у ночного клуба в Ивано-Франковске пострадали два человека
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При стрельбе у ночного клуба в Ивано-Франковске пострадали два человека 

РИА Новости 20 минут назад
КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Стрельба произошла возле ночного клуба в городе Ивано-Франковск на Украине: двое получили ранения, задержаны 11 человек, сообщила патрульная полиция города.
"Около 3.00 (совпадает с мск) на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка… В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.
По данным полиции, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.
Полицейские задержали 11 человек, в их автомобилях нашли автоматическое и травматическое оружие. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.
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