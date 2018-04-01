Сызранец решил выпить, не расплачиваясь за краденое 

Сотрудникам правоохранительных органов МУ МВД России в Сызрани поступила информация о краже из торговой точки. Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По словам 32-летней продавщицы, в магазин зашёл неизвестный, который схватил бутылку с алкоголем и пошёл в сторону выхода. Женщина окрикнула вора, чтобы тот заплатил, но он её просто проигнорировал. К сожалению, задержать самой злоумышленника у неё не получилось. Правоохранителями были установлены приметы грабителя. Все наружные службы получили ориентировку. Спустя какое-то время сотрудниками ППС был замечен мужчина, схожий с описанием подозреваемого. Было принято решение задержать его и доставить в МУ МВД России «Сызранское». Как сообщает пресс-служба областного главка, 35-летний подозреваемый в начале допроса назвал вымышленное имя и ни в какую не сознавался, но все-таки признал свою вину через некоторое время. Задержанный рассказал, что причиной грабежа стало желание выпить, но денег у него не было. Какая-то часть была уже выпита — остатки были оставлены на потом. На данный момент в отношении ранее судимого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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