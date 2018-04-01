ФСБ нагрянула с обыском в компанию Магомедовых 

В ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) проводится обыск и выемка документов. Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления ФСБ России по Якутии.
ЯТЭК входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России. Основные направления деятельности компании — геологоразведка, добыча, переработка и сбыт газа и газового конденсата, производство и продажа моторного топлива. Это единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Якутии. Продукция ЯТЭК также поставляется в субъекты Дальневосточного федерального округа и экспортируется в страны Восточной и Центральной Азии.
Основной акционер ЯТЭК — глава группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов. Через ООО «Инвестор» ему принадлежат 82,06 процента акций якутской компании.
Накануне Тверской суд Москвы санкционировал арест до 30 мая совладельцев «Суммы» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Также арестован Артур Максидов — руководитель одной из компаний, входящих в группу «Сумма». Их подозревают в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.