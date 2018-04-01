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В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина
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В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина 

Волга Ньюс 37 минут назад
Мужчина был задержан полицейскими в районе дома на ул. Майской. В ходе осмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
Правоохранители направили изъятое на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство героин массой 8,180 грамма.
По данным оперативников задержанный — безработный 50-летний местный житель ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Мужчина пояснил полицейским, что наркотик предназначался для личного потребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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