Под Владимиром мужчина зарезал жену и дочь и покончил с собой

Дело возбуждено по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка», сообщается на сайте СУ СК по региону.

«Около 2 часов ночи 1 апреля 2018 года 27-летний мужчина совершил суицид. При выяснении обстоятельств его смерти правоохранительными органами получены сведения о том, что погибший мог совершить преступные деяния в отношении членов своей семьи», — отмечается в сообщении.

Тела 31-летней супруги мужчины и их годовалой дочери с множественными ножевыми ранениями были найдены в общежитии по месту их проживания.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, полицейские, привлечены в том числе должностные лица муниципалитета.