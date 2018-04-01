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Под Владимиром мужчина зарезал жену и дочь и покончил с собой
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Под Владимиром мужчина зарезал жену и дочь и покончил с собой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчиной своих жены и годовалой дочери в Вязниках Владимирской области; сам он покончил жизнь самоубийством, сообщает СУ СК по региону.
Дело возбуждено по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка», сообщается на сайте СУ СК по региону.
«Около 2 часов ночи 1 апреля 2018 года 27-летний мужчина совершил суицид. При выяснении обстоятельств его смерти правоохранительными органами получены сведения о том, что погибший мог совершить преступные деяния в отношении членов своей семьи», — отмечается в сообщении.
Тела 31-летней супруги мужчины и их годовалой дочери с множественными ножевыми ранениями были найдены в общежитии по месту их проживания.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты, полицейские, привлечены в том числе должностные лица муниципалитета.
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