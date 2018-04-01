В Саратове безработный стащил у посетителя бара крест за 65 тысяч рублей

Вчера во Фрунзенском районе Саратова грабитель увел из питейного заведение дорогое украшение. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МВД, в час ночи в участок заявил безработный 50-летний саратовец. По его словам 28 марта он был в баре, расположенном в доме № 118 «Б» по улице Астраханская, и кто-то стащил у него золотой крест.

Причем, ущерб мужчина оценил в 65000 рублей. В рамках расследования уголовного дела, правоохранители уже задержали 35-летнего саратовца, который сознался в краже. Он не работает, испытывая нужду, крест сдал в скупку. Крест из ломбарда вернули, а подозреваемый сидит под подпиской о невыезде.