Жительница Тюменской области отправится в колонию за неявку на принудительные работы

Тюменской области суд изменил наказание девушке, осужденной за нападение на представителя власти. Вместо принудительных работ жительница региона отправится в колонию. Инцидент произошел в Казанском районе прошлой зимой. В одном из поселков, когда к девушке обратился майор из УФСИН , она начала бить его сумкой, рассказали свидетели в суде. Сам мужчина защищался — закрывался рукой. Было установлено, что майор пытался привлечь девушку к отбыванию наказания по предыдущему приговору суда.

— В июле девушку приговорили к 2 годам 6 месяцам и 5 дням принудительных работ. Она попыталась оспорить решение в Тюменской областном суде, где заявила, что представитель власти спровоцировал конфликт. Но решение не изменили, и приговор вступил в силу в конце августа 2017 года, — сообщили в Казанском районном суде.

Осужденная должны была явиться в исправительный центр в Ишиме для отбывания наказания, но не сделала этого. Визиты сотрудников УФСИН не увенчались успехом — пришлось объявлять девушку в розыск. Ее задержали полицейские. Осужденная пять месяцев не являлась в центр для отбывания наказания.

В марте Казанский районный суд изменил наказание — принудительные работы заменили на лишение свободы.